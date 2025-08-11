F1 : Transfert surprise, un «conn*rd» abandonne Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Red Bull officialisait à la surprise générale le départ de Christian Horner qui dirigeait l'équipe depuis plus de 20 ans. Un coup de tonnerre qui a probablement influencé le choix de Max Verstappen de ne pas changer d'équipe. Toto Wolff, qui a plusieurs fois été en conflit avec Christian Horner rappelle que ce dernier avait « été un connard très souvent ».

Entre Toto Wolff et Christian Horner, ce n'était pas l'amour fou. Il faut dire que les deux plus anciens dirigeants de la F1 se sont livrés des batailles intenses pour les titres mondiaux, avec en point d'orgue la saison 2021. Cependant, le patron de Red Bull a été démis de ses fonctions il y a quelques jours à la surprise générale, remplacé par Laurent Mekies. Et bien qu'il reconnaisse que son plus vieux rival lui manque « d'une certaine manière », Toto Wolff rappelle également que Christian Horner avait « été un connard très souvent, et je le lui ai dit ».

Horner a «été un connard très souvent» selon Wolff « Parce que lui et moi, on se dispute depuis 12 ans. Il a été un connard très souvent, et je le lui ai dit. Mais vous savez, c’était quelqu’un de très polarisant et controversé. Il était l’un des acteurs principaux du casting de la F1. Ses performances et son palmarès parlent pour lui et pour l’équipe. Et à cet égard, son absence, c’est presque comme si l’un des vieux dinosaures avait disparu. Il ne reste plus grand-chose des vieux directeurs d’équipe. Du coup, on se sent un peu seul », reconnait le patron de l'écurie Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.