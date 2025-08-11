F1 : C'est terminé pour Hamilton, la folle annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première partie de saison décevante, Lewis Hamilton n'a pas caché sa déception ces derniers jours, au point de s'estimer «complètement inutile» pour Ferrari à l'issue du week-end en Hongrie. De propos qui laisse penser à Ralf Schumacher que le septuple champion du monde pourrait bien envisager une retraite anticipée à l'issue de la saison.

« Je suis inutile, complètement inutile ». Les propos sont signés Lewis Hamilton après une nouvelle séance de qualifications ratée en Hongrie. Totalement désabusé, le septuple champion du monde considérait même que Ferrari « devrait probablement changer de pilote. » Des déclarations qui laissent transparaître un mal-être chez le septuple champion du monde dont les premiers mois avec la Scuderia sont loin de répondre à ses attentes. Et selon Ralf Schumacher, il pourrait même s'agir des prémisses de l'annonce d'une retraite en fin de saison.

Ralf Schumacher envisage la retraite pour Hamilton « C’est en fait assez simple. On regarde son coéquipier faire quelque chose, on essaie, on essaie, on essaie, on n’y arrive pas. À un moment donné, on se dit : "J’ai tout essayé avec cette voiture. Il est tout simplement meilleur". Et quand on ne trouve pas la solution, le doute s’installe. On se dit alors : "Pourquoi est-ce que je fais ça ? Je n’y prends plus de plaisir alors que je laisse ma famille derrière moi pour faire ça". Bon, Lewis n’en a pas, mais il a des amis et son entourage. Et puis ce processus commence. Lewis est un homme très riche. Il pourrait simplement dire : "Bon, je vais faire autre chose. Je vais juste faire des films maintenant". Ça marche bien aussi – il est impliqué dans ce nouveau film F1. "Pourquoi devrais-je continuer à m’infliger ça ?" Et c’est un processus qui, à 40 ans, n’est pas tiré par les cheveux. On n’est pas obligé de passer sa vie à tourner en rond », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.