F1 : C'est terminé pour Hamilton, la folle annonce !

Auteur d'une première partie de saison décevante, Lewis Hamilton n'a pas caché sa déception ces derniers jours, au point de s'estimer «complètement inutile» pour Ferrari à l'issue du week-end en Hongrie. De propos qui laisse penser à Ralf Schumacher que le septuple champion du monde pourrait bien envisager une retraite anticipée à l'issue de la saison.
« Je suis inutile, complètement inutile ». Les propos sont signés Lewis Hamilton après une nouvelle séance de qualifications ratée en Hongrie. Totalement désabusé, le septuple champion du monde considérait même que Ferrari « devrait probablement changer de pilote. » Des déclarations qui laissent transparaître un mal-être chez le septuple champion du monde dont les premiers mois avec la Scuderia sont loin de répondre à ses attentes. Et selon Ralf Schumacher, il pourrait même s'agir des prémisses de l'annonce d'une retraite en fin de saison.
Ralf Schumacher envisage la retraite pour Hamilton
« C’est en fait assez simple. On regarde son coéquipier faire quelque chose, on essaie, on essaie, on essaie, on n’y arrive pas. À un moment donné, on se dit : "J’ai tout essayé avec cette voiture. Il est tout simplement meilleur". Et quand on ne trouve pas la solution, le doute s’installe. On se dit alors : "Pourquoi est-ce que je fais ça ? Je n’y prends plus de plaisir alors que je laisse ma famille derrière moi pour faire ça". Bon, Lewis n’en a pas, mais il a des amis et son entourage. Et puis ce processus commence. Lewis est un homme très riche. Il pourrait simplement dire : "Bon, je vais faire autre chose. Je vais juste faire des films maintenant". Ça marche bien aussi – il est impliqué dans ce nouveau film F1. "Pourquoi devrais-je continuer à m’infliger ça ?" Et c’est un processus qui, à 40 ans, n’est pas tiré par les cheveux. On n’est pas obligé de passer sa vie à tourner en rond », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.
«Je n’exclus pas totalement que Lewis abandonne à la fin de l’année»
« Donc oui, d’après ses déclarations, je le vois bien faire ça. Mais pas maintenant, pas avant de voir ce que vaut la Ferrari de 2026. Vous savez, nous en avons parlé il y a seulement trois mois, quand tout le monde nous critiquait – moi surtout – sur les raisons pour lesquelles je pensais que Lewis pourrait prendre sa retraite. Mais maintenant, il en parle lui-même. Il s’est passé quelque chose. Je pense que s’il parvient à renverser la situation en fin de saison et en 2026, ce sera du passé. Parfois, il suffit d’une ou deux situations pour vous faire avancer, pour vous redonner du plaisir. C’est peut-être comme au football, quand on marque un but après une longue période sans marquer. C’est le tour ultime pour un pilote de course : réaliser ce tour et décrocher un podium que personne ne croyait possible. Quand cela arrive, tant mieux. Mais sinon, je n’exclus pas totalement que Lewis abandonne à la fin de l’année. Ce n’est toutefois pas le scénario que je vois se dérouler. Attendons de voir 2026 », ajoute Ralf Schumacher.