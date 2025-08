F1 : Départ de Ferrari, l’annonce choc de Lewis Hamilton !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Charles Leclerc a créé la surprise en décrochant la pole position, les qualifications du Grand Prix de Hongrie ont été bien plus compliquées pour Lewis Hamilton. Éliminé dès la Q2, le Britannique partira 12e lors de la course dimanche. Désabusé par sa propre performance, le septuple champion du monde a laissé entendre que Ferrari ferait mieux de changer de pilote.

Décidément, la situation ne s’arrange pas pour Lewis Hamilton. Vendredi, après lors des essais libres, le Britannique partageait ses difficultés, lui qui avait « beaucoup de mal avec l’équilibre de la voiture (...) Charles a été rapide aujourd’hui. Il est globalement satisfait de la voiture. Personnellement, je suis assez loin du compte, donc je doute fortement de pouvoir me battre pour la deuxième ligne comme lui. En l’état actuel en tout cas. » Et cela s’est confirmé ce samedi lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie.

« On devrait probablement changer de pilote » Une nouvelle fois, Lewis Hamilton n’a pas réussi à accéder à la Q3 et a été éliminé dès la Q2. Dimanche, il partira depuis la 12e position sur la grille de départ. « À chaque fois, à chaque fois… », a-t-il réagi à la radio, avant d’expliquer ce à quoi il faisait référence au micro de Sky Sports F1 : « Oh, c'est moi, à chaque fois. Je suis inutile, complètement inutile. » Alors que dans le même temps Charles Leclerc a décroché la pole position, Lewis Hamilton a ajouté : « L'équipe n'a aucun problème, la voiture est en pole, donc on devrait probablement changer de pilote. »