F1 : Le cauchemar se poursuit, Hamilton balance !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, Charles Leclerc s’est une nouvelle fois démarqué chez Ferrari en terminant troisième des deux séances d’essais libres du Grand Prix de Hongrie. En revanche, assez loin derrière le rythme de son coéquipier, Lewis Hamilton ne parvient toujours pas à performer au sein de l’écurie italienne. Le septuple champion du monde semblait très déçu à l’issue de la journée.

« Pour l’instant ça semble être notre position ! Ce sera très difficile de battre les McLaren demain, ils semblent être en avance mais il ne faut jamais dire jamais. Le feeling avec la voiture est plutôt positif, on doit progresser dans la bonne direction mais il est bon », a confié Charles Leclerc , relayé par Next-Gen Auto. En revanche, pour Lewis Hamilton , le calvaire se poursuit. Peu en forme depuis son arrivée chez Ferrari , le pilote britannique a terminé cinquième puis sixième lors de FP1 et FP2, loin derrière le rythme de son coéquipier.

Hamilton galère

« Aujourd’hui n’a pas été une bonne journée pour moi. J’ai eu beaucoup de mal avec l’équilibre de la voiture. C’est très différent des années précédentes. Nous avons essayé deux solutions. Nous avons tenté de corriger certains problèmes d’équilibre en EL1, nous avons modifié la voiture en EL2, et l’équilibre est très, très irrégulier d’un virage à l’autre. On ne peut pas parler de sous-virage, ni de survirage, c’est juste loin d’être sur des rails et très déséquilibré. Charles a été rapide aujourd’hui. Il est globalement satisfait de la voiture. Personnellement, je suis assez loin du compte, donc je doute fortement de pouvoir me battre pour la deuxième ligne comme lui. En l’état actuel en tout cas », déclare quant à lui Hamilton.