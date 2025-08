F1 - Transfert de Verstappen : Red Bull passe aux aveux !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Jeudi, Max Verstappen a décidé de mettre fin aux rumeurs sur son avenir en annonçant qu’il serait toujours chez Red Bull la saison prochaine, lui qui était annoncé vers un départ pour Mercedes. Ce qui est forcément un soulagement pour l’écurie autrichienne et Helmut Marko, qui a avoué avoir eu peur de voir le Néerlandais partir.

Max Verstappen a mis fin au suspense. Jeudi, le quadruple champion du monde a pris la parole et décidé de couper court aux rumeurs qui l’annonçaient sur le départ. « Je pense qu’il est temps de mettre fin à toutes les rumeurs », a-t-il déclaré, assurant qu’il resterait chez Red Bull la saison prochaine.

« Nous avons eu des craintes » Une annonce forcément vécue comme un soulagement par Helmut Marko. « Max est un élément essentiel de notre équipe. Il a connu tous ses succès avec Red Bull Racing et, tout au long de sa carrière en Formule 1, il n’a piloté que des monoplaces Red Bull. Outre son potentiel de pilote, il est un membre important de notre famille. Max a un contrat jusqu’en 2028, et rien ne s’opposait à sa prolongation. Je ne sais pas ce qu’il envisageait personnellement et avec son management. Nous avons eu des craintes. Mais ses déclarations étaient claires : il souhaitait rester, c’était sa priorité, et les conditions sont réunies pour que cela soit le cas en 2026. Même si la clause de sortie était entrée en vigueur, personne ne sait à quoi ressemblera la situation en 2026. Mercedes se proclame leader du côté de la motorisation, mais rien ne le prouve. Même avec le châssis, nous ne savons pas qui remportera la palme d’or. L’incertitude est grande », a confié le conseiller de Red Bull, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.