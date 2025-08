F1 : C'est terminé pour Verstappen, une signature est réclamée !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, après Helmut Marko, Max Verstappen a confirmé en personne qu'il serait toujours un pilote Red Bull en 2026. Et maintenant que le cas du quadruple champion du monde est réglé, Mercedes doit désormais annoncer à son tour ses pilotes. Et pour Nico Rosberg, Toto Wolff doit absolument offrir un nouveau contrat à Kimi Antonelli pour qu'il retrouve la confiance.

Rosberg réclame un contrat pour Antonelli

« Je compatis vraiment avec Kimi, car c’est une situation très difficile. Il commet trop d’erreurs en ce moment, et même le rythme n’est pas au rendez-vous. Là encore, il était à trois dixièmes de George en qualifications, et il a eu une petite larme à l’œil après la séance. Il semble donc normal qu’il soit dans un état mental très difficile. On lui souhaite simplement de retrouver un peu de positivité. Il avait su le faire à Melbourne, il était parti d’une mauvaise position et avait terminé quatrième. C’est un talent générationnel, nous en sommes toujours convaincus. Mais en interne, dans l’équipe, la dynamique est très, très difficile. Et il n’a pas de contrat pour l’année prochaine non plus, donc tout son rêve est en jeu, et c’est vraiment un moment horrible et difficile », confie l'ancien pilote Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.