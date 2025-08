F1 - Lewis Hamilton : La belle «expérience» avec son ex !

En galère chez Mercedes ces dernières années, Lewis Hamilton a pris la décision de changer d’équipe pour relancer sa carrière. Le pilote de 40 ans a donc rejoint Ferrari cet hiver. Malgré tout, le septuple champion du monde garde un très bon souvenir de son expérience avec Toto Wolff, son désormais ex-directeur.

« Tout ce que je peux dire, c’est que le point positif de mon expérience avec Toto [Wolff, directeur de l’équipe Mercedes], c’est sa capacité à utiliser les individus, à comprendre leurs meilleures performances et à tirer le meilleur d’eux-mêmes. Par exemple, avec moi, il m’a laissé la liberté de m’exprimer comme je le souhaitais, ce qui m’a permis d’être la meilleure version de moi-même, et c’est ce qu’il a fait » a confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Ce sont tous deux d’énormes compétiteurs»

« Des similitudes entre Toto Wolff et Frédéric Vasseur ? Non, ils sont complètement différent. Mais en termes de caractère, ce sont tous deux d’énormes compétiteurs, c’est donc ce qu’ils ont en commun » a également ajouté le septuple champion du monde. Lewis Hamilton s’est d’ailleurs montré ravi par la prolongation de Frédéric Vasseur chez Ferrari. « Je n’en ai entendu parler qu’hier, alors... Et vous avez entendu mes commentaires positifs sur Fred toutes ces dernières semaines... Je l’ai dit à tout le monde. Il n’y a rien d’autre à ajouter, je vous avais déjà dit que c’était le bon choix. Fred m’a recruté et je voulais vraiment travailler avec lui » a-t-il confié.