F1 : Le canular qui fait tomber Lewis Hamilton !

Dans le circuit depuis 2007, Lewis Hamilton a pris part à plus de 300 Grands Prix au fil de sa longue et riche carrière en Formule 1. Il a donc vécu moult victoires, mais aussi déceptions suite à des décisions de la direction de course et de la FIA. De quoi lui faire prendre peur au moment d’une communication avec l’habillage de la F1 sur les réseaux sociaux.

Lewis Hamilton a été victime d’un prank sur les réseaux sociaux qui semble lui avoir fait revivre l’espace d’une seconde des mauvais souvenirs. Le septuple champion du monde a entamé son aventure de rêve chez Ferrari en mars dernier avec le Grand Prix d’Australie à Melbourne et le GP de Chine à Shanghaï. Néanmoins, la planche trop usée de la SF-25 d’Hamilton en Chine et inférieure au 9 mm avec le sol, elle montrait 8,5 mm comme l’a révélé un contrôle aléatoire réalisé par la FIA.

Lewis Hamilton visé par un prank Alors qu’il avait terminé la course à la 6ème position le lendemain de sa victoire à la course sprint, Lewis Hamilton a été disqualifié du Grand Prix de Chine à l’instar de son coéquipier Charles Leclerc pour un problème de poids de sa monoplace. Week-end noir donc pour Ferrari et une disqualification qu’Hamilton avait apprise par le biais d’une communication de la FIA via les réseaux sociaux F1.