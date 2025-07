F1 : La vérité éclate après la rencontre avec Lewis Hamilton !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour la saison 2025 de Formule 1, on a eu droit à un nouveau Français dans le paddock. En effet, Isack Hadjar a rejoint Pierre Gasly et Esteban Ocon, pilotant lui pour l’écurie Racing Bulls. Et le rookie a fait bonne impression pour ses débuts en F1. On a également pu voir Hadjar très proche d’un certain Lewis Hamilton et la rencontre entre les deux a permis de confirmer un fait sur le septuple champion du monde.

A seulement 20 ans, Isack Hadjar a pu faire ses grands débuts en Formule 1 en cette saison 2025. Nommé chez Racing Bulls, le Français apprend et l’apprentissage est pour le moment de qualité. En effet, se classant régulièrement dans les points lors des Grands Prix, Hadjar réalise d’excellents débuts en F1. Alors que cela pourrait notamment lui ouvrir notamment les portes de Red Bull à l’avenir, le pilote tricolore peut actuellement compter sur les conseils de Lewis Hamilton, avec qui il discute régulièrement.

« J’ai pu constater avec soulagement qu’il est encore plus sympa » Dans un entretien accordé au Parisien, Isack Hadjar a d’ailleurs évoqué ses échanges avec Lewis Hamilton. C’est alors que le Français a fait savoir à propos de la personnalité du septuple champion du monde aujourd’hui chez Ferrari : « En le rencontrant, j’ai pu constater avec soulagement qu’il est encore plus sympa que je le pensais. C’est un homme très avenant envers les rookies. Il sait que c’est dur de débarquer dans ce milieu ».