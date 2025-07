F1 - Verstappen : C'est terminé, Red Bull confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il s'est retrouvé au cœur de toutes les rumeurs pour son transfert ces derniers mois, Max Verstappen devrait finalement poursuivre l'aventure chez Red Bull puisque sa clause de performance ne serait plus activable. Interrogé sur la question, Helmut Marko a d'ailleurs confirmé que le quadruple champion du monde serait bel et bien toujours dans le baquet d'une monoplace de la marque autrichienne en 2026.

Cela fait plusieurs semaines que l'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les rumeurs. Et pour cause, une clause de performance est inclus dans son contrat et lui permettait de partir en cas de contre-performances de Red Bull. D'ailleurs cette clause semblait activable cet été, en vue de la saison 2026. Mais un nouveau coup de tonnerre a eu lieu dans ce feuilleton.

Marko confirme pour Verstappen En effet, le journaliste néerlandais, Erik van Haren, proche de l'entourage de Max Verstappen a mis aux spéculations écrivant dans les colonnes du Telegraaf que le quadruple champion du monde ne pouvait plus « utiliser la clause de sortie », avant d'affirmer que « toutes les spéculations sont à jeter aux orties : Max Verstappen pilotera bien pour Red Bull en 2026. Mais ce n’était qu’une formalité. Il a décidé de rester ». Une information qui a d'ailleurs été confirmée par Helmut Marko en personne. « Oui, je peux confirmer que Max Verstappen roulera pour Red Bull en 2026 », affirme-t-il au micro de RTL/ntv.