Lewis Hamilton - F1 : Le jackpot à 440M€ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pilote vedette de Ferrari depuis cette année, Lewis Hamilton est apparu au cinéma dans le film F1 qu'il a produit notamment avec sa société Dawn Apollo Films est un véritable carton au box-office français et mondial. Des recettes à 509M$ sont à signaler un mois après la sortie du long-métrage de Joseph Kosinski en salles. Un pari gagnant pour Hamilton.

Lewis Hamilton est une figure incontournable de la Formule 1 en étant le recordman du nombre de pole positions, de podiums, de courses terminées dans les points, de points en carrière, de tours en tête et de victoires. Rien que ça. De plus, depuis son 7ème titre de champion du monde raflé en 2020, il est l'égal de Michael Schumacher à ce stade. Courant toujours derrière un 8ème championnat du monde qui ferait de lui la légende incontestée, Sir Lewis Hamilton a été adoubé par la défunte reine Elizabeth II au mois de décembre 2020.

Carton plein pour Lewis Hamilton avec le film F1 En dehors des circuits de Formule 1, Lewis Hamilton est un fan de cinéma et dispose d'une société de production nommée Dawn Apollo Films qui était notamment derrière Top Gun : Maverick et en cette année 2025 derrière F1, toujours réalisé par Joseph Kosinski, sorti dans les salles françaises le 25 juin dernier. Un long-métrage avec des prises de vues réelles pour les scènes de course qui ont été filmées pendant des Grands Prix de Formule 1 en 2023 et 2024. Le film porté par Brad Pitt a déjà récolté 440M€, soit 509M$ au box-office mondial. En France, 2,3M de spectateurs se sont rendus dans les salles obscures en un mois pour 105M aux Etats-Unis. Le succès de F1 est notamment justifié par un rapport de la Formula One Management, rapporté par Auto Hebdo, par une hausse de 10% de la popularité de la discipline reine de la course automobile.