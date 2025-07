F1 - Verstappen : L’annonce qui va rendre fou Lewis Hamilton !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton est indéniablement l'une des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Mais est-il le meilleur ? Une question qui fait souvent débat, notamment face à Michael Schumacher, qui est le seul autre pilote à avoir remporté sept titres. Cependant, pour Jenson Button, le meilleur, c'est Max Verstappen.

Le débat du GOAT en Formule 1 a toujours été très animé. Sur le plan statistique, Lewis Hamilton semble intouchable. S'il partage le record de titre de champion du monde avec Michael Schumacher , à savoir sept, le Britannique est en revanche sans rival pour les autres principaux records avec ses 105 victoires, 202 podiums et 104 pole positions. Toutefois, Jenson Button ne cite aucun de ses deux pilotes lorsqu'on lui demande quel est le plus grands coureurs de l'histoire de la F1 . Pour lui, il s'agit de Max Verstappen .

« Max est le pilote de F1 le plus complet qui ait jamais existé. Je sais qu’il n’a pas remporté le nombre de titres ou de victoires de Lewis. Je pense évidemment que Lewis est extrêmement bon et l’un des meilleurs au monde, mais Max a quelque chose de spécial : il peut faire quelque chose avec sa voiture que personne d’autre ne peut faire, à mon avis », estime le champion du monde 2009 dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

« Lewis, j’ai été son coéquipier pendant trois ans et son talent est incroyable. Ses capacités naturelles sont incroyables. Il avait des difficultés en essais libres, en qualifications. Je me disais : "Bon, je l’ai. Je vais le battre". Et là il sort juste LE tour. Sorti de nulle part. Un talent extrême. Je ne suis pas sûr que quiconque puisse battre ses records. Mais rien qu’en y repensant, c’est Max qui peut faire plus avec une F1 que quiconque », ajoute Jenson Button. Lewis Hamilton devrait apprécier...