«C'est fini», l'annonce cash d'une légende de F1 !

La Formule 1 a perdu un grand champion à la fin de la saison 2022. Sebastian Vettel annonçait son départ d'Aston Martin et du monde de la discipline reine de la course automobile. Pourrait-il revenir sur le devant de la scène à l'avenir avec l'arrivée de Cadillac dans la grille la saison prochaine ? Le quadruple champion du monde a lâché une annonce définitive sur le sujet.

Entre 2010 et 2013, Red Bull Racing vivait sa première suprématie avec Sebastian Vettel qui raflait quatre titres de champion du monde de suite. Huit ans plus tard, l'écurie autrichienne entamait une nouvelle ère de domination puisque Max Verstappen a raflé le même nombre de championnats du monde dans un laps de temps identique. Seulement âgé de 38 ans, plus jeune donc que Lewis Hamilton et Fernando Alonso figurant encore sur la grille de départ, Vettel pourrait-il revenir chez Cadillac en 2026, nouvelle écurie du paddock ?

«La Formule 1, c’est fini» En interview avec Auto Motor und Sport, Sebastian Vettel s'est montré suffisamment clair. Eloigné des paddocks depuis la fin de la saison 2022 après 15 ans de carrière, l'Allemand ne devrait pas effectuer son retour en Formule 1 comme son aîné Fernando Alonso (43 ans) l'a fait en 2021 chez Alpine après trois ans d'absence. Lewis Hamilton avec qui il s'est battu pour le championnat du monde pendant des années est pour sa part âgé de 40 ans et continue sa carrière chez Ferrari. Mais Vettel n'est clairement pas intéressé par un retour dans la discipline reine de la course automobile. « La Formule 1, c’est fini. À un moment donné, il est temps de laisser la place à d’autres. On le voit surtout avec les débutants ».