Formule 1 - Red Bull : Coup de tonnerre avec le transfert de Verstappen ?

Cette semaine, Red Bull a annoncé le départ de Christian Horner après plus de vingt ans passés au sein de l’écurie comme directeur. Aux yeux de l’ancien pilote Christijan Albers, Helmut Marko pourrait être le prochain à plier bagage si Max Verstappen décidait de partir. Les rumeurs se font nombreuses concernant l’avenir du champion du monde.

C’est un coup de tonnerre dans le monde de la Formule 1. Alors que l’avenir de Max Verstappen fait l’objet de rumeurs depuis quelques semaines, Red Bull a annoncé cette semaine le départ avec effet immédiat de son Team Principal historique, Christian Horner. C’est une page qui se tourne puisque le Britannique était en poste depuis 2005. Pour Helmut Marko, conseiller sportif de l’écurie, c’est le début d’un « nouveau chapitre ».

« Un nouveau chapitre » annoncé chez Red Bull « Un nouveau chapitre va commencer chez Red Bull Racing et Racing Bulls en Belgique – avec Laurent Mekies comme Team Principal dans la première équipe et Alan Permane dans la deuxième. En tant qu’ancien directeur sportif de Racing Bulls, Alan était le choix logique pour nous, car nous ne souhaitions pas recruter de personnes extérieures. En fait, nous avons simplement élargi son rôle précédent. Laurent s’est naturellement imposé comme le candidat idéal pour le poste chez Red Bull Racing, pour les mêmes raisons : une solution en interne et il est fort d’une vaste expérience. Fort de ses diverses activités, notamment auprès de la FIA et de Ferrari, Laurent possède toutes les qualités requises pour diriger une équipe de haut niveau avec brio », a confié Helmut Marko.