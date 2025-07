Lewis Hamilton : Son rendez-vous «top secret» avec Lamine Yamal !

Alexis Brunet

Depuis deux ans, Lamine Yamal est devenu le nouveau joyau du football mondial et donc tous ses faits et gestes sont scrutés. Dimanche 13 juillet, le joueur du FC Barcelone va d’ailleurs fêter ses 18 ans et pour l’occasion il a organisé une fête top secrète. De nombreux invités seront présents, à commencer par le pilote de F1, Lewis Hamilton.

Alors qu'il n'a même pas encore officiellement 18 ans, Lamine Yamal figure déjà parmi les meilleurs joueurs du monde. L’Espagnol a encore livré une grande saison, et il fait partie des prétendants au Ballon d’or, même si cette prestigieuse récompense devrait parvenir à Ousmane Dembélé. Cela n’empêche pas la presse espagnole de scruter les faits et gestes de l’ailier barcelonais.

Yamal prépare une immense fête pour son anniversaire Ce dimanche 13 juillet, Lamine Yamal fêtera ses 18 ans et il compte bien profiter de cela. D’après les informations du quotidien espagnol Sport, le joueur du FC Barcelone a prévu d’organiser une immense fête, qui serait top secrète. Ainsi, les portables ne seront pas autorisés à l’intérieur de la sublime villa louée par l’attaquant, 40 000€ la semaine. Les festivités se dérouleront dans une maison à Olivella, une commune de la région du Garraf, dans la province de Barcelone. De base, cela devait se passer à Ibiza, mais il y a eu un changement de programme pour des raisons de confidentialité. Les invités ont appris ce samedi matin le lieu de la fête et s'y rendront en voiture, après un trajet d'environ 45 minutes depuis le centre de Barcelone.