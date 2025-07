Lamine Yamal : Le gros avertissement en direct !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A seulement 17 ans, Lamine Yamal impressionne. Cependant, au cours des dernières semaines, l’attitude fêtarde du phénomène du FC Barcelone a fait jaser. Coéquipier du prodige espagnol au Barça, Wojciech Szczęsny a tenu à le prévenir à propos de son environnement, osant même la comparaison avec un certain Neymar.

Il est déjà l’un des meilleurs joueurs du monde. Lamine Yamal, 17 ans seulement, a bluffé la totalité de la planète football. L’ailier du FC Barcelone n’en finit plus d’impressionner, et a récemment fait parler de lui, pas forcément pour les bonnes raisons. En vacances au Brésil ces dernières semaines, l’international Espagnol a été aperçu aux côtés de Neymar. Yamal a également défrayé la chronique avec des rumeurs lui ayant prêté une relation avec une actrice X. Un énorme remue-ménage pour le numéro 10 du Barça, qui va prochainement célébrer son 18ème anniversaire avec de nombreux invités et à l’abri des téléphones. Coéquipier de Yamal, Wojciech Szczęsny s’est exprimé à son sujet.