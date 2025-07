Dembélé - Lamine Yamal : Le règlement de comptes à Paris !

Après la Ligue des champions, le PSG pourrait remporter la Coupe du monde des clubs ce dimanche. La saison de la formation parisienne place en tout cas Ousmane Dembélé dans une position idéale pour le Ballon d’Or 2025. Un règlement de comptes se profile toutefois avec Lamine Yamal, autre grand favori pour le graal, lors de la cérémonie à Paris.

Bagarre Dembélé - Lamine Yamal pour le Ballon d'Or

Un nouveau sacre placerait Ousmane Dembélé dans une position idéale pour le Ballon d’Or. Déjà favori pour le graal, l’international français a fait un pas de plus dans la course à la plus haute distinction personnelle du football comme le rapporte MARCA. L’issue de cette lutte ne semble plus faire aucun doute. Le seul capable de concurrencer la star du PSG se nomme toutefois Lamine Yamal. Le phénomène espagnol a remporté tous les trophées nationaux avec le FC Barcelone et est allé jusqu’en finale de la Ligue des nations avec l’Espagne.