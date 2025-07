Le PSG annonce un nouveau coup «historique» !

Le PSG va disputer une nouvelle finale. Après sa large victoire contre le Real Madrid de Kylian Mbappé (4-0), la formation parisienne va retrouver Chelsea pour un dernier match dans cette Coupe du monde des clubs. Les hommes de Luis Enrique entendent d’ailleurs remporter cette compétition pour rendre cette saison encore plus historique.

Ce mercredi, le PSG a décroché son billet pour la finale de la Coupe du monde des clubs . La formation parisienne s’est largement imposée face au Real Madrid de Kylian Mbappé (4-0) et retrouvera donc Chelsea pour un ultime affrontement aux Etats-Unis . Les hommes de Luis Enrique entendent d’ailleurs tout faire pour remporter la compétition pour rendre cette saison encore plus légendaire.

Une nouvelle finale «pour faire l’histoire» pour le PSG ?

« On vient de faire une saison historique, mais elle peut être encore plus historique. C’est ce qu’on vise, c’est ce qu’on veut faire. On va tout donner en finale pour faire l’histoire. Ça serait dur pour un club, dans le futur, de répéter cette performance » a ainsi confié Vitinha dans des propos rapportés par Le Parisien.