Kylian Mbappé : La galère annoncée dans la presse espagnole !

De retour pour la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde des clubs , Kylian Mbappé est entré en jeu contre la Juventus et face au Borussia Dortmund . Ce mercredi soir, l'attaquant de 26 ans a retrouvé sa place de titulaire, et ce, lors de la demi-finale. Toutefois, le Real Madrid s'est fait étriller (4-0) par le PSG . D'après la presse espagnole, Xabi Alonso doit trouver la solution miracle pour que son équipe puisse réaliser des performances XXL avec Kylian Mbappé . Le capitaine de l'équipe de France étant avare d'efforts défensifs.

«Ce que fait Dembélé au PSG, on ne va pas voir Mbappé le faire»

« Xabi Alonso est en train de vivre ce qui est arrivé à Luis Enrique. Le grand défi, c’est Mbappé. Le coach basque va devoir apprendre à jouer avec la star française », a balancé la Cadena Ser, avant qu'Anton Meana n'en rajoute une couche. « Le défi d’Alonso, c’est de faire en sorte que le Real Madrid joue mieux avec Mbappé. Au PSG, il a mis 40 buts et même comme ça, son coach pensait qu’ils jouaient mieux sans lui », a déclaré le journaliste du média espagnol. D'après Rafa Alkorta, Kylian Mbappé n'est pas capable d'imiter Ousmane Dembélé, qui presse énormément au PSG. « Ce que fait Dembélé au PSG, on ne va pas voir Vinicius ou Mbappé le faire », a affirmé l'ancien défenseur du Real Madrid (1993-1997). Même son de cloche du côté de Raul Varela, interrogé par Marca : « C’est une question de mentalité, d’éducation et de formation. Ils ne vont jamais faire le pressing, quoi qu’il arrive. Ils ne veulent pas courir en défense, c’est comme ça, ils ne vont pas le faire ».