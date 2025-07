Lamine Yamal, la déclaration d’amour !

Encore une fois cette saison, Lamine Yamal s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde et l’Espagnol est d’ailleurs en concurrence avec Ousmane Dembélé pour le Ballon d’or. Peut-être que le Barcelonais de 17 ans marchera dans les pas de Lionel Messi, qui est selon lui tout simplement le meilleur joueur de l’histoire.

Pendant des années, le FC Barcelone a pu profiter du talent de Lionel Messi, qui a enchanté les pelouses de Liga par ses buts et ses passes décisives. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et en 2021 l’Argentin a été contraint de quitter le Barça et il a signé au PSG. Toutefois, le géant espagnol a trouvé un nouveau joyau pour faire oublier le champion du monde 2022.