RMC : L’infidélité de Jérôme Rothen !

Grand supporter du PSG, Jérôme Rothen s'est reconverti dans les médias depuis quelques années, avec sa propre émission sur RMC. L'ancien international français anime effectivement Rothen s'enflamme du lundi au vendredi à partir de 18h. Cependant, l'iconique numéro 25 du PSG s'offre une petite infidélité puisqu'il sera aux commentaires de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs contre le Real Madrid ce mercredi sur DAZN.

Depuis la fin de sa carrière, Jérôme Rothen a entamé une reconversion réussie dans les médias. En 2021, il lance même sa propre émission sur RMC puisqu'il anime Rothen s'enflamme, diffusé du lundi au vendredi de 18h à 20h. Une émission à succès puisque plusieurs autres anciens joueurs ont échoué sur cette case avec leur talk-show.

Rothen débarque sur DAZN Mais en grand fan du PSG, Jérôme Rothen va s'offrir une petite infidélité. Alors que la saison de Rothen s'enflamme est terminée, l'ancien Parisien sera aux commentaires du choc entre le PSG et le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs ce mercredi soir sur DAZN. Une nouvelle officialisée par la chaîne sur son compte X : « Jérôme Rothen sera notre commentateur et consultant exceptionnel pour la rencontre entre le PSG et le Real Madrid ce soir ! »