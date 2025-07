Rothen, un clash mythique au PSG totalement relancé ?

Serge Aurier a affirmé avoir refusé une approche de l’OM, respectant son attachement au PSG. Une décision saluée par Jérôme Rothen, qui voit en lui un joueur fidèle à ses valeurs. L’occasion de rappeler un ancien clash entre les deux hommes, survenu à l’époque de l’affaire Periscope, lorsque Rothen avait vivement critiqué Aurier.

« Moi je dis bravo »

« Et lui, il a de la mémoire, contrairement à certains qui étaient très identifiés PSG il y a quelques années, et je parle d’Adrien Rabiot. Qu’il soit parti pour un conflit avec le club, peu importe, il s’est identifié et il a marqué l’histoire du PSG, et il n’a pas envie d’aller dans le club ennemi. Moi je dis bravo Serge, de continuer à mettre cette rivalité en avant et d’assumer. Enfin quelqu’un qui assume et qui ne va pas essayer de voir le contrat qu’il aurait pu avoir pour se relancer », continue Jérôme Rothen, dans des déclarations qui font écho à un ancien clash avec Serge Aurier. À l’époque, les deux hommes s’étaient embrouillés à propos de l’affaire du défenseur ivoirien avec le PSG.