Real Madrid - PSG : L’énorme folie qui va enflammer le mercato ?

Axel Cornic

Tout le monde a parlé d’Ousmane Dembélé en cette année 2025, mais ils sont nombreux au Paris Saint-Germain à avoir crevé l’écran. C’est notamment le cas de Vitinha, qui a été l’un des acteurs principaux des succès parisiens de la saison dernière et qui semble avoir tapé dans l’œil des plus grands clubs d’Europe.

L’année 2025 restera sans aucun doute dans toutes les mémoires. Après avoir longtemps échoué, le PSG a enfin réussi à décrocher la Ligue des Champions, mais le travail de Luis Enrique a surtout été sur la création d’un collectif solide et bien armé, composé de joueurs qui se sont révélés au monde entier. Et quel meilleur exemple que Vitinha, devenu en une saison l’un des meilleurs milieux de la planète ?

Vitinha au Real Madrid Troisième au Ballon d’Or, le Portugais a été central dans les succès parisiens, devenant rapidement l’un des plus fidèles soldats de Luis Enrique. Son explosion ne semble pas avoir échappé à l’étranger, puisque la Cadena SER nous a récemment appris que le Real Madrid souhaiterait l’arracher au PSG, lors du prochain mercato estival.