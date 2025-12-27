Le nouveau Kroos au PSG : L'Espagne confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une année 2025 exceptionnelle, le PSG a quasiment tout raflé sous la direction de Luis Enrique. Un joueur s'est particulièrement distingué à savoir Vitinha qui s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. A tel point que le Real Madrid le voit comme le remplaçant de Toni Kroos.

L'intérêt du Real Madrid pour Vitinha semble se confirmer. Il faut dire que ces dernières années, le club merengue a perdu coup sur coup Luka Modric et Toni Kroos. Un sérieux coup dur pour les Madrilènes qui rêvent du joueur du PSG pour compenser ces pertes. Pour le journaliste espagnol Julio Pulido, Vitinha a tout pour faire oublier Toni Kroos au Real.

Le Real Madrid rêve de Vitinha « Presque 100 % des supporters du Real Madrid approuveraient le départ de Vinícius pour l'arrivée de Vitinha. Je ne sais pas si ce sera le cas à 100%, mais c'est sûr qu'il s'agit d'un pourcentage très élevé (...) Mais ce sera une opération très difficile. Je ne pense pas que Luis Enrique acceptera le départ de Vitinha pour le moment », lâche-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER avant de poursuivre.