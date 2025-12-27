Le nouveau Kroos au PSG : L'Espagne confirme !

Auteur d'une année 2025 exceptionnelle, le PSG a quasiment tout raflé sous la direction de Luis Enrique. Un joueur s'est particulièrement distingué à savoir Vitinha qui s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. A tel point que le Real Madrid le voit comme le remplaçant de Toni Kroos.
L'intérêt du Real Madrid pour Vitinha semble se confirmer. Il faut dire que ces dernières années, le club merengue a perdu coup sur coup Luka Modric et Toni Kroos. Un sérieux coup dur pour les Madrilènes qui rêvent du joueur du PSG pour compenser ces pertes. Pour le journaliste espagnol Julio Pulido, Vitinha a tout pour faire oublier Toni Kroos au Real.
Le Real Madrid rêve de Vitinha
« Presque 100 % des supporters du Real Madrid approuveraient le départ de Vinícius pour l'arrivée de Vitinha. Je ne sais pas si ce sera le cas à 100%, mais c'est sûr qu'il s'agit d'un pourcentage très élevé (...) Mais ce sera une opération très difficile. Je ne pense pas que Luis Enrique acceptera le départ de Vitinha pour le moment », lâche-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER avant de poursuivre.
«Qu'il soit le Kroos que le Real Madrid a perdu»
« Ce qui me paraît important à noter, c'est que les dirigeants du Real Madrid sont enfin convaincus qu'ils ont besoin de ce profil de joueur. Jusque-là, le discours en interne était qu'il fallait faire jouer l'équipe avec Guler et Bellingham à ce poste. Et on a vu que ce n'était pas suffisant. Il faut un joueur qui fasse jouer l'équipe, qui casse des lignes et qui puisse orienter le jeu. Qu'il soit le Kroos que le Real Madrid a perdu. Et ce n'est ni Guler, ni Bellingham », ajoute Julio Pulido.