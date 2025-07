Zidane - Algérie : La prise de contact inattendue !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Journaliste sportif français travaillant pour plusieurs médias comme So Foot, Christophe Gleizes est actuellement en Algérie où il a été condamné à 7 ans de prison ferme dimanche dernier. Il est accusé d'"apologie du terrorisme" et "possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national". Sa famille en France a pris la parole en direct du journal télévisé de 20h sur France 2 pour demander de l'aide et a lancé un appel à Zinédine Zidane, dont les liens avec l'Algérie sont évidemment étroits.

Parti en mai 2024 en Algérie, le journaliste Christophe Gleizes, grand fan de foot et du PSG, voulait s'intéresser à la Jeunesse sportive de Kabylie, le club de Tizi Ouzou, capitale de la Kabylie. Il a malheureusement été arrêté par les autorités algériennes et soumis à un contrôle judiciaire qui a duré pendant 13 mois avant sa condamnation le week-end dernier. Une terrible histoire pour sa famille qui n'a pas hésité à interpeller Zinédine Zidane car il y aurait peu d'espoir que le président algérien Abdelmadjid Tebboune lui accorde sa grâce.

« Ce serait formidable que Zinédine Zidane s'engage dans ce combat » Né à Marseille de parents algériens, Zinédine Zidane est évidemment très reconnu en Algérie et la famille de Christophe Gleizes espère un petit coup de pouce grâce à lui. « Ce serait formidable que Zinédine Zidane s'engage dans ce combat. Car c'est un combat pour la liberté de la presse et aussi pour le monde du football. Les journalistes sont mobilisés mais on aimerait que le monde sportif le soit autant. Christophe (Gleizes) est un journaliste sportif, ce qui l'intéresse ce sont les affaires du sport. Donc ça concerne très directement le monde du sport » raconte son beau-père Francis Godard en direct du journal télévisé de 20h de France 2.