Thierry Henry à Paris, les nombreuses moqueries révélées !

L'été dernier, lors des Jeux Olympiques Paris 2024, l'équipe de France de football a remporté la médaille d'argent. Les Bleus étaient alors emmenés par Thierry Henry. L'ambiance était d'ailleurs excellente entre tout le monde dans le groupe. De quoi d'ailleurs donner lieu à certaines moqueries de certains joueurs envers Thierry Henry.

« On se moquait un peu de lui mais toujours avec le respect »

« Est-ce qu’on avait osé tailler Thierry Henry pendant les JO ? Oui, franchement, on se moquait un peu de lui. On se moquait un peu de lui mais toujours avec le respect. Il était très proche de nous et on n’hésitait pas. Thierry Henry c’est quelqu’un de légendaire, il y a beaucoup de memes sur lui », a raconté Castello Lukeba pour Carré.