«C'était irrespectueux», Thierry Henry claque la porte !

Révélé sous le maillot de l'AS Monaco, Thierry Henry quitte le Rocher en 1999 pour tenter sa chance à l'étranger. A peine auréolé d'un titre de champion du monde, le Français rejoint alors la Juventus, où l'expérience vire au fiasco. Thierry Henry ne restera finalement que quelques mois dans le Piémont avant de claquer la porte. Et celui qui a par la suite rejoint Arsenal avait ses raisons.

« Je ne suis pas parti parce que je jouais ou je ne jouais pas »

C'est pour Stick To Football que Thierry Henry a raconté sa courte et difficile expérience à la Juventus. Le champion du monde 1998 avec l'équipe de France a alors fait savoir : « Tout le monde me demande pourquoi j’ai quitté la Juve. Je ne suis pas parti parce que je jouais ou je ne jouais pas, parce que j’ai fait une saison plutôt correcte, avec quelques buts et passes décisives. À la fin d’un match, Moggi, qui était le directeur sportif à l’époque, mais il était presque le propriétaire du club voire plus, croyez-moi, m’attrape et me met dans une pièce. Ancelotti était là. C’était vraiment juste après le match. Et Moggi me dit: "Bon, on va t’envoyer à l’Udinese". Mais est-ce que je peux au moins prendre une douche ou bien ? »