Transfert à 60M€ : Le PSG handicapé par un problème insolite !

Cet été, le PSG a fait de l’arrivée d’un nouveau défenseur central droitier sa priorité. Le club de la capitale a jeté son dévolu sur Illya Zabarnyi, qui pourrait débarquer contre un chèque de 60M€. Le dossier serait très bien avancé, toutefois il ne serait pas encore bouclé pour une raison bien précise et insolite. Le décalage horaire ne permettrait pas aux différents protagonistes de pouvoir échanger convenablement.

Cette saison, le PSG a tout gagné, aussi bien sur la scène nationale que sur la scène européenne. Le champion de France s’attaque maintenant à plus gros encore, avec la Coupe du monde des clubs . Une compétition pour laquelle Luis Enrique aurait bien voulu aligner un renfort de poids, mais, malheureusement, cela n’a pas été possible.

Un dossier compliqué à cause du décalage horaire

Comme dit précédemment, le PSG aurait bien voulu pouvoir compter sur Illya Zabarnyi pour la Coupe du monde des clubs, même si ce dernier pourrait être ajouté à la liste parisienne en cas de qualification pour le prochain tour. Toujours selon L’Équipe, les négociations entre le club de la capitale et Bournemouth prennent du temps à cause du décalage horaire. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se trouvent à Los Angeles, alors que Tiago Pinto, le directeur général en charge des négociations pour la formation anglaise, sillonne actuellement l’Europe, ce qui correspond à huit ou neuf heures de décalage horaire. Un léger contretemps donc, qui ne devrait toutefois pas remettre en cause l’arrivée de l’Ukrainien à Paris, qui pourrait être officialisée dans les prochains jours.