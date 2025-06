PSG - Al-Khelaïfi : La déclaration d'amour après le clash !

À l’occasion de son deuxième match de Coupe du monde des clubs, le PSG était opposé à Botafogo. C’était donc l’occasion pour John Textor et Nasser Al-Khelaïfi d’être réunis, après leurs accrochages il y a quelque temps. Toutefois, aujourd’hui, tout semble aller pour le mieux entre les deux hommes, comme l’a laissé entendre le président de l’OL.

Textor enterre définitivement la hache de guerre avec Al-Khelaïfi

Forcément, au-delà de l’affrontement entre le PSG et Botafogo, cette rencontre donnait également lieu à des retrouvailles entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor qui se sont souvent clashés ces derniers temps. Mais à en croire les propos du boss de l'OL après la match à DAZN, la hâche de guerre semble définitivement enterrée entre les deux présidents : « Nasser a fait des choses très importantes. L’union que nous avons n’est pas fausse. Il y a une crise dans le football français et c'est important d’être ensemble. C’est un homme avec une grande connaissance du jeu, en France et autour. Il a un bon sens de l’humour, il a bien aimé mon chapeau de cowboy. Je lui ai dit: 'dans la vraie vie, je ne porte jamais de chapeau de cowboy'. Maintenant, nous sommes ensemble pour le bien du football français et nous avons besoin que ça se passe comme ça. »