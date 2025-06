«On a tué le PSG» : La punchline inattendue !

Le PSG a fini par redescendre sur terre. Pour son deuxième match de Coupe du monde des clubs, le club de la capitale s’est pris les pieds dans le tapis en s’inclinant 1-0 contre Botafogo. Un succès inespéré pour les Brésiliens et leur coach, qui a d’ailleurs lâché une punchline assez inattendue mais hautement révélatrice de l’exploit réalisé.

Si le PSG restait sur des récitals offensifs face à l’ Inter Milan (5-0) et contre l’ Atlético de Madrid (4-0), cette fois, il est resté muet contre Botafogo . Le club de la capitale s’est incliné 1-0, la faute à l’attaquant Igor Jesus , buteur à la 36ème minute. Le champion de France pourtant ultradominateur n’a par la suite pas réussi à réagir, malgré les entrées de Bradley Barcola et de Désiré Doué notamment.

« On a tué le PSG »

Botafogo peut donc se vanter d’avoir fait tomber le champion d’Europe, ce que peu de grandes équipes ont réussi à faire cette saison. Après la rencontre, le coach des Brésiliens, Renato Paiva, s’est donc un peu laissé aller au micro de DAZN, avec une punchline pour le moins inattendue. « Je pense qu'on a tué le PSG avec le même poison qu'eux: une excellente équipe, un jeu collectif, soudé, tout le monde défend, tout le monde attaque, et c'est le grand secret du PSG. On leur a donc rendu la pareille avec le même poison. Ils jouent comme ça et gagnent. C'est ce qu'on a fait. C'est une équipe fantastique. J'ai dit aux gars : soyez une équipe, prenez du plaisir, jouez ensemble, attaquez ensemble, défendez ensemble et profitez-en. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. »