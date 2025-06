Problème d'alcool avec Neymar : Le gros coup de pression

A un an de la Coupe du monde, certainement sa dernière, Neymar est loin de son meilleur niveau. Son corps semble l'abandonner peu à peu. Pour Ludovic Obraniak, si la situation est alarmante, elle n'est pas désespérée. Selon l'ancien international polonais, il n'est pas trop tard pour se refaire une santé. Mais cela passera par une hygiène de vie impeccable.

« Plus de playstation, plus de nuits, plus d’alcool, plus de soirées »

Selon Obraniak, Neymar va devoir se reprendre et adopter une hygiène de vie irréprochable s’il souhaite réussir son dernier défi : remporter la Coupe du monde 2026. « A un moment donné s’il veut vraiment faire cette Coupe du Monde, parce que ça peut être un dernier challenge extraordinaire pour lui, dans ces cas-là il faut qu’à un moment donné quelqu’un lui dise, plus de playstation, plus de nuits, plus d’alcool, plus de soirées. Pendant un an tu te mets au vert, tu fais tout ce qu’il faut, les soins, etc. Tu te fais une Benzema, un Lewandowski, tu te prends un nutritionniste, tu te prends quelqu’un qui est kiné à plein temps. Il a les moyens de le faire donc s’il veut vraiment le faire ! S’il fait ça, j’ai peut-être un espoir de le voir émerger mais est-ce qu’il en a vraiment envie ? C’est ça la question » a-t-il confié sur le plateau de L’Equipe de Greg.