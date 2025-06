Neymar, c’est terminé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'entretien du père de Neymar au quotidien L'Equipe a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup ont critiqué la posture de Neymar Sr, qui promet à son fils un avenir européen. Pour Jean-Michel Larqué ou encore Daniel Riolo, il est impensable de revoir l'ancien joueur du PSG sur le vieux continent en raison de son physique.

Neymar Sr ne veut pas encore enterrer son fils. Dans un entretien à L’Equipe, le père de la star brésilienne assure qu’il n’est pas encore terminé. « C'est leur droit de penser qu'il est fini. Mais moi, je vois un marché intéressé. Cette semaine, on va à Miami pour discuter avec des clubs. On doit les écouter et décider ce qu'on va faire. Oui, il y a des clubs européens. Certains disputent la Ligue des champions. Ils savent qu'il est capable de faire une grande saison car les feux sont au vert. Mais le marché brésilien est intéressant aussi » a-t-il déclaré ce mardi. Une sortie qui a provoqué la colère de Jean-Michel Larqué.