Messi craque de nouveau, la vidéo qui fait le buzz !

Alexis Brunet

En ce moment se déroule la Coupe du monde des clubs et c’est l’occasion de voir de nouveau Lionel Messi. L’Argentin participe à la compétition avec l’Inter Miami et il affrontait d’ailleurs Al-Ahly dimanche (0-0). L’ancien joueur du PSG n’a pas fait parler de lui pour un but, mais plutôt pour un coup de boule, qui aurait pu lui valoir un carton rouge.

La Coupe du monde des clubs est une occasion en or de revoir jouer certains joueurs ayant quitté l’Europe ces dernières années. On pense notamment à Lionel Messi, passé par le PSG et le FC Barcelone, et qui dispute la compétition avec l’Inter Miami. L’équipe de l’Argentin affrontait d’ailleurs le club d’Al-Ahly en ouverture dimanche. Mais pour son entrée en lice, elle n’a pas réussi à trouver la faille (0-0).

Le gros craquage de Messi Si Lionel Messi n’a donc pas réussi à marquer dimanche, il a tout de même réussi à faire parler de lui, mais pas pour de bonnes raisons. En effet, l’Argentin de 37 ans s’est distingué en assénant un léger coup de tête à son adversaire du soir, le défenseur Yasser Ibrahim. La vidéo a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, mais l’ancien joueur du PSG a réussi l’exploit de ne pas prendre de carton suite à cette action, probablement car l’arbitre n’avait pas été assez attentif.