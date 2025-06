Surprise, Lionel Messi va retrouver le PSG ?

Le PSG a parfaitement réussi son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés face à l’Atlético de Madrid ce dimanche (4-0). Si les conditions sont réunies, ils pourraient d’ailleurs retrouver un certain Lionel Messi dès les huitièmes de finale de la compétition.

Le PSG a bluffé son monde lors de son entrée en lice en Coupe du monde des clubs . La formation parisienne a totalement étouffé l’ Atlético de Madrid et s’est largement imposée ce dimanche (4-0). Une victoire contre Botafogo dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi permettrait aux Rouge-et-Bleu de valider leur billet pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le PSG va affronter Lionel Messi ?

Et comme le rapporte Le Parisien, le PSG pourrait retrouver un certain Lionel Messi si les conditions sont réunies. Si les pensionnaires de la Ligue 1 terminent premier de leur groupe et que l’Inter Miami finit deuxième du sien, les deux clubs s’affronteront alors après les phases de poule.