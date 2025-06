Luis Enrique : La masterclass avec le PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Champion d’Europe, le PSG de Luis Enrique a impressionné bon nombre d’observateurs cette saison. Ce dimanche soir, le club parisien a balayé l’Atlético de Madrid (4-0) en Coupe du monde des Clubs, et a laissé une très belle appréciation envers Pablo Correra, qui a tenu à saluer la qualité de jeu proposé par les Parisiens.

Ce dimanche soir, le PSG entamait sa campagne de Coupe du monde des Clubs, avec un affrontement face à l’Atlético de Madrid . Le club de la capitale a poursuivi sur sa belle lancée en infligeant une lourde défaite aux Colchoneros (4-0). Une prestation qui a impressionné l’entraîneur de l’AS Nancy Pablo Correa : « Je ne m’attendais pas à un PSG niveau Ligue des champions, surtout en première mi-temps. Il y avait beaucoup d’interrogations sur l’intérêt des joueurs pour ce tournoi programmé en toute fin de saison. Et en fait, malgré cinq, six premières minutes un peu compliquées, sans doute à cause de la chaleur, on a vu le PSG presser avec une très grande intensité et avec ces permutations permanentes des trois milieux de terrain », a lâché le coach uruguayen.

« On sent bien que Luis Enrique a toutes les cordes à son arc »

« Luis Enrique a réussi à imposer un tel conditionnement que tout le monde peut jouer dans cette équipe et apporter du danger. Quand on voit la qualité et la variété des buts ce soir, on sent bien que Luis Enrique a toutes les cordes à son arc. Son équipe sait gérer les temps forts et les temps faibles, ça a toujours du sens, avec ce rôle très précis du « starter » qui accélère le jeu au bon moment », poursuit Correa, fan de Luis Enrique.