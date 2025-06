Lamine Yamal : Le PSG prend l’avantage !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche soir, le PSG s’est largement imposé face à l’Atlético Madrid (4-0) pour son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs. Ayant inscrit quatre buts, le club de la capitale est devenu l’équipe avec le plus grand nombre de réalisations en 2025 dans les cinq grands championnats européens, avec trois unités de plus que le FC Barcelone de Lamine Yamal.

Le PSG meilleur attaque d’Europe…

Le PSG avait déjà deux longueurs d’avance à la mi-temps, grâce à Fabian Ruiz et Vitinha, avant d’enfoncer le clou en fin de deuxième période. Senny Mayulu et Lee Kang-in, sur penalty, ont conclu la belle victoire de Luis Enrique et ses hommes, qui seront ensuite opposés à Botafogo vendredi et les Seattle Sounders lundi prochain.