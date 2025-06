Transferts : Arnaque, il se fait passer pour un joueur du PSG

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un joueur amateur est parvenu à convaincre un grand club européen de le recruter. C'est l'histoire folle de Grégoire Akcelrod qui, à partir d'une photo prise au Parc des Princes, s'est rendu au CSKA Sofia. La supercherie a finalement été repérée, ce qui ne l'a pas empêché de réussir sa reconversion. Agé de 42 ans, il a évoqué sa folle histoire.

A partir d’une photo, Grégoire Akcelrod a bien failli signer dans un grand club européen en faisant croire qu’il avait joué au PSG. En 2009, ce modeste joueur avait passé un test au CSKA Sofia et éveillé l’intérêt des médias étrangers avant de se faire démasquer. Lors d’un entretien accordé à Aliotalk, Akcelrod a raconté son histoire.

« Je revenais d’un essai à Bruneï catastrophique. J’étais dégoûté. Je vais à la boutique du PSG voir une copine, qui me propose de visiter le Parc. J’ai acheté un maillot avec mon nom derrière. J’avais les étoiles qui briller. Je prends une photo sur la pelouse. Je m’étais amusé à copier un blog de Ronaldo, qui faisait ma promotion. Personne n’avait ça à l’époque donc les clubs ont cru que j’étais quelqu’un de connu » a-t-il déclaré.

« Je n’avais que le foot dans ma vie »

Selon lui, l’envie de réussir après de multiples déceptions est passée au-dessus de tout. « Je n’avais que le foot dans ma vie, je ne pouvais pas échouer. L’agent me dit qu’ils vont me proposer 15M€ par an » a-t-il déclaré. Mais les rêves de professionnalisme se sont vite envolés.