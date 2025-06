Kvaratskhelia - PSG : Le gros coup de gueule après son transfert

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia donne des regrets au Napoli. Ancien international transalpin, Antonio Cassano n'a pas encore digéré son départ de la formation, qui est tout de même parvenue à remporter un nouveau Scudetto au terme d'une lutte acharnée face à l'Inter Milan.

« Je regrette que la Serie A perde un champion »

Ancien international italien, il reconnaît que le départ de Kvaratskhelia a porté un coup à l’attractivité du Napoli et de la Serie A. « Lorsque des équipes comme le Bayern, Manchester City et le PSG veulent un joueur, elles déboursent 75 millions et viennent le chercher. Je regrette que la Serie A perde un champion. Notre championnat devient de plus en plus factice et l'un des joueurs que j'aime tant devra aller le voir au PSG » a confié Cassano lors de son podcast.