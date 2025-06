Kvaratskhelia - PSG : Le transfert est bouclé dans son dos, il enrage en direct !

Déjà approché lors du départ de Kylian Mbappé l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia est finalement arrivé au Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal. Un transfert qui a totalement changé le visage de l’équipe de Luis Enrique, mais qui ne semble toujours pas avoir été digéré du côté du Napoli, son ancien club.

Rarement une recrue hivernale aura eu un tel impact sur une équipe. Il y a eu un PSG avant et un après Khvicha Kvaratskhelia , qui a éclaboussé la deuxième partie de saison de toute sa classe, aidant grandement l’équipe à aller chercher la première Ligue des Champions de son histoire. Mais si cette opération a fait le bonheur des Parisiens, on ne peut pas en dire de même des Napolitains...

C’est notamment le cas d’ Antonio Conte , qui même plusieurs mois après le départ de Khvicha Kvaratskhelia vers le PSG , en reparle encore comme une blessure profonde. « Ce qui s'est passé est un secret de polichinelle : certaines choses durant l'année ne m'ont pas plu. L'arrivée de McTominay, Neres, Lukaku et Gilmour la semaine dernière ne me satisfaisait pas déjà. Puis, en janvier, vous savez tous très bien ce qui s'est passé » a confié le coach du Napoli , dans un entretien accordé à Sky Sport Italia.

« Ils ont confirmé les erreurs commises au cours de cette première année de mariage »

« Je pense avoir très bien accepté, sans chercher d'excuses ni aux joueurs ni à moi-même. Lorsqu'on signe, il y a des fardeaux et des honneurs » a poursuivi Antonio Conte, qui a bien failli tout lâcher après le transfert de Kvaratskhelia, avant de finalement rester au Napoli. « Lorsque nous avons discuté, lorsqu'ils ont confirmé les erreurs commises au cours de cette première année de mariage, nous avons été rassurés et avons décidé de continuer, car il y a un Scudetto à défendre et un travail à assurer ».