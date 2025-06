Kvaratskhelia - PSG : L’énorme frayeur

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant la finale de Ligue des champions face à l'Inter le 31 mai dernier, Khvicha Kvaratskhelia avait apporté sa pierre à l'édifice en inscrivant le quatrième but de son équipe (4-0). Pourtant, deux jours plus tôt, l'ailier géorgien était passé proche de la catastrophe durant un entraînement. De passage au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a rendu public un secret bien gardé.

La réponse claire de Kvara

« Après l'entraînement, j'ai demandé à Luis Enrique. Il m'a dit : "Kvara, s'il va bien il joue, sinon un autre jouera". On voulait le dispenser de l'entraînement vendredi (à l'Allianz Arena à la veille du match, ndlr), il n'a pas accepté. Luis Enrique a rigolé et m'a dit : "Même sur un pied, il va vouloir jouer le match." Cette grinta, c'est la mentalité des joueurs qu'on a recrutés. Ils aiment jouer au foot. Après les entraînements, ils continuent de jouer ensemble, comme s'ils étaient des enfants. Leur vie, c'est le foot » a déclaré Al-Khelaïfi. Bien lui en a pris puisque le Géorgien a inscrit le quatrième but de son équipe et affiché une détermination sans faille jusqu’à sa sortie en fin de rencontre.