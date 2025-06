Kvaratskhelia - PSG : Son successeur annoncé à l’étranger !

Déjà approché l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia a finalement rejoint le Paris Saint-Germain avec quelques mois de retard. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’international géorgien a eu un impact incroyable sur l’équipe de Luis Enrique, totalement métamorphosée depuis son arrivée en provenance du Napoli.

La saison du PSG a été riche en rebondissements. Ousmane Dembélé s’est redécouvert dans l’axe de l’attaque, Désiré Doué est devenu l’un des prospects les plus suivis d’Europe et Luis Enrique a enfin fait taire ses détracteurs. Mais le véritable évènement est sans aucun doute le transfert d’un certain Khvicha Kvaratskhelia.