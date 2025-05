PSG : Alcool, départ… La folle promesse de Kvaratskhelia

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé en janvier dernier au PSG, Khvicha Kvaratskhelia pourrait terminer sa première année en beauté en remportant la Ligue des champions. Pour cela, il faudra venir à bout de l'Inter, un adversaire coriace qu'il a eu l'occasion de rencontrer durant son passage au Napoli. En cas de victoire, l'ailier géorgien pourrait retourner dans son pays avec le fameux trophée.

La Géorgie prête à vibrer ?

«Il m’a fait une promesse : s’il gagne, il ramènera la coupe ici, à Tbilissi. On s’assiéra dans mon bureau et on boira du vin géorgien dans le trophée » a déclaré Lado Kakashvili, responsable des équipes de jeune au Dinamo Tbilissi, dans des propos rapportés par Foot Mercato. Il n’y a plus qu’à...