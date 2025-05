Mbappé : Le coup de génie du PSG !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Ayant anticipé le départ de son ancien numéro 7, Luis Enrique a décidé très vite de miser sur un collectif fort. Une stratégie qui porte déjà ses fruits, puisque le PSG va jouer la finale de la Ligue des Champions ce samedi soir. Interrogé sur Luis Enrique, Oscar Garcia a tenu à lui tirer son chapeau.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG , Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves l'été dernier. En fin de contrat le 30 juin 2024, le capitaine de l'équipe de France a refusé de prolonger, et ce, pour pouvoir rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement.

Ayant compris très vite que Kylian Mbappé n'allait plus faire partie de son effectif cette saison, Luis Enrique a changé son fusil d'épaule. Alors que son ancien numéro 7 était au centre du projet du PSG , le coach espagnol a décidé de miser sur le collectif. Un choix qui paye déjà. En effet, le PSG va disputer la finale de la Ligue des Champions face à l' Inter ce samedi soir, et ce, à l' Allianz Arena de Munich .

«C’est vraiment l’équipe de Luis Enrique»

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Oscar Garcia a tenu à louer le travail de Luis Enrique au PSG. « Sa réussite à la tête du PSG vous surprend-elle ? Non, parce qu’il a pu construire son équipe et choisir les joueurs, que ce soit pour leurs qualités ou pour leur caractère. C’est vraiment l’équipe de Luis Enrique, il l’a créée à son image, beaucoup plus que l’année dernière. Il veut une vraie équipe, pas seulement avec une star comme c’était le cas avec Kylian Mbappé. Quand il était joueur, il était comme ça. Il voulait que tout le monde soit dynamique, agressif, qu’on aille vers l’avant, qu’on fasse les efforts pour nos coéquipiers. Et il a imposé ça au PSG », s'est enflammé l'ancien coéquipier de Luis Enrique du côté du FC Barcelone.