PSG : Un ancien de l'OM en plein doute !

Alors que le PSG sera opposé à l’Inter Milan ce samedi soir en finale de la Ligue des champions, le cœur de Jocelyn Angloma balance. Vainqueur de la C1 avec l’OM en 1993, il a également joué pour le club de la capitale, que son fils supporte. Difficile pour lui de faire un choix, même s’il estime que Paris sortira victorieux de cette finale.

« Je dirais que Paris va gagner »

« Moi, j’ai joué dans les deux clubs, j’ai gagné la C1 avec l’OM, je suis tiraillé et ce n’est pas de la diplomatie de dire ça. Mon fils est supporter du PSG car il est né à Paris et j'aimerais qu’il gagne pour lui. Après, l’Inter, il y a Marcus Thuram et Lilian est mon pote. En restant objectif, je dirais que Paris va gagner. Cela permettrait de parler en bien du football français et, quelque part, ce serait mérité », a ajouté Jocelyn Angloma.