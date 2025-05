PSG - Canal+ : C'est officiel !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le grand soir pour le PSG qui va défier l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Une rencontre qui sera diffusée sur un grand écran au Parc des Princes devant 48 000 personnes. Et pour l'occasion, le club de la capitale a choisi le signal de Canal+ pour sa diffusion alors que M6 diffuse également la finale.

Le PSG choisit Canal+ !

Et notamment au Parc des Princes ! En effet, le PSG a fait installer un écran géant dans l'enceinte de son stade et 48 000 personnes pourront donc vivre cette finale dans une ambiance de match. Et alors que pour diffuser la rencontre, le club de la capitale avait le choix entre M6 et Canal+, c'est bien le signal de la chaîne cryptée qui a été retenu comme le révèle L'EQUIPE. Par conséquent, les supporters du PSG présents au Parc des Princes auront les commentaires de Paul Tchoukriel et Sidney Govou.