Canal+ annonce un folie avec le PSG

Samedi soir, le PSG a rendez-vous avec son histoire à l'occasion de la finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan. Une rencontre qui, comme toutes les précédentes, sera diffusée sur Canal+. D'ailleurs, la chaîne cryptée semble préparer un énorme dispositif comme le raconte Hervé Matoux, qui sera notamment à la présentation de l'avant-match sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich.

Après un magnifique parcours, le PSG peut remporter la première Ligue des champions de son histoire samedi soir avec le choc contre l' Inter Milan à Munich. Une rencontre diffusée en clair sur M6, mais également sur Canal+, diffuseur officiel de la compétition. Et la chaîne cryptée ne fera pas les choses à moitié puisque de vendredi 7h à samedi après le match, l'antenne sera 100% consacrée à ce choc. Un dispositif inédit et très impressionnant que décrypte Hervé Mathoux , qui sera lui-même présent sur la pelouse de l' Allianz Arena pour un avant-match qui débutera dès 18h15.

Canal+ prépare un dispositif de folie pour la finale

« Si on ne le fait pas là, on le fera jamais. Des gens peuvent considérer qu’on en fait trop, mais faut se rendre compte que depuis 56 ans, et la création des Coupes d’Europe, c’est la huitième finale qui concerne un club français. Depuis 1993 et la victoire de l’OM, il y a 32 ans, il y a Monaco en 2004, Paris en 2020 dans un contexte particulier… Donc c’est un évènement avec un grand "E" parce que c’est extrêmement rare, donc on met le paquet », s'enthousiasme-t-il au micro de Culture médias sur Europe 1.