PSG - OM : Zidane, Deschamps… Quelle trahison est la plus grave ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 31 mai, le PSG affrontera l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Très rapidement, les fans de l’OM ont choisi leur camp, souhaitant ainsi la défaite des joueurs de Luis Enrique. Mais voilà que certains grands noms marseillais ont opté pour une position bien différente, espérant le sacre du PSG. Une trahison aux yeux de beaucoup. Laquelle fait alors le plus mal ?

Longtemps mal engagé lors de la première phase de la Ligue des Champions, le PSG a su réussir à se hisser jusqu’en finale de la compétition. Pour la deuxième fois, le club de la capitale va tenter de remporter le Graal. Cette fois, c’est l’Inter Milan qui va se dresser sur la route des Parisiens. Alors que les supporters du PSG sont bien évidemment derrière leur équipe, on a pu noter d’étonnants soutiens. Liés à Marseille et l’OM et malgré la rivalité avec la formation parisienne, Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Basile Boli ou encore Jean-Pierre Papin ont fait part de leur envie de voir Ousmane Dembélé et ses coéquipiers l’emporter en Ligue des Champions.

Zidane et Deschamps pas sincères ? Des déclarations qui ont fait beaucoup de bruit à Marseille et pour les fans de l’OM, ça a été une trahison. Les insultes ont alors fusé. Mais Zinedine Zidane et Didier Deschamps disaient-il pour autant la vérité ? « Ça ne me choque pas que Zidane et Deschamps répondent ça. Bien sûr qu’ils ne peuvent pas être sincères avec la position dans laquelle ils sont. Zidane va devenir sélectionneur après la Coupe du monde, enfin normalement. Didier Deschamps est sélectionneur. Tu n’es pas obligé de répondre si tu manques de sincérité. Ces deux là manquent de sincérité. Tu peux aussi botter en touche et dire comme Eric Di Meco, laissez nous tranquille avec notre appartenance à un club. (…) J’ai eu des relations avec Zidane et Deschamps, je sais tout le bien qu'ils pensent du PSG. C’est très facile aujourd’hui de manquer de sincérité. J’ai l’impression que les deux me prennent pour un con quand ils parlent comme ça », a confié Jérôme Rothen sur RMC.