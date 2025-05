Zidane : Le scandale à Marseille !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques jours maintenant avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan. Et voilà que malgré ses racines marseillaises, Zinedine Zidane a annoncé qu’il serait derrière le club de la capitale pour l’événement. De quoi valoir à Zizou des insultes en provenance de la Canebière, ce que ne comprend pas Pierre Ménès.

La finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan est à l’origine de tensions… à Marseille. En effet, alors que de nombreux fans de l’OM seront derrière le club italien, certains grands noms de la cité phocéenne ont pris position en faveur de la formation de Luis Enrique. C’est notamment le cas de Zinedine Zidane. En effet, ce dimanche, en marge du Grand Prix de Monaco, il a annoncé être derrière le PSG pour cette rencontre : « Bien sûr, on va regarder oui ! Même moi qui suis Marseillais de toute façon, il va falloir que l’équipe française gagne ».

« Un peu scandaleux… » A l’instar de Zinedine Zidane, Basile Boli, ancien joueur de l’OM, s’est également rangé du côté du PSG. Des prises de position qui ne passent pas forcément à Marseille où certaines insultes ont fusé. Un comportement dénoncé alors par Pierre Ménès sur Youtube : « Chacun fait comme il veut selon sa sensibilité. Ce qui est un peu scandaleux c’est quand tu as des Marseillais qui prennent un peu de hauteur comme Zidane et Boli qui souhaitent la victoire d’un club français, ça arrive tellement souvent, ça ne mérite pas les messages méprisants, haineux ou insultants ».