Transferts : Zidane négocie un gros deal en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lorsqu'il évoluait au sein du Real Madrid en tant que joueur, Zinedine Zidane a tenté de négocier un transfert au sein même du vestiaire de l'équipe de France pour le compte du club merengue. Djibril Cissé, qui s'apprêtait à quitter l'AJ Auxerre, avait été approché par Zizou en personne et raconte cette discussion improbable.

Les faits remontent à l'été 2002, alors que l'équipe de France disputait la Coupe du Monde en Corée et au Japon. Djibril Cissé, qui sortait d'une très grosse saison avec l'AJ Auxerre, faisait alors partie des petits nouveaux convoqués par Roger Lemerre, et le jeune buteur affolait à cette époque le marché des transferts. Cissé avait finalement opté pour une signature du côté de Liverpool (transfert à 20M€), mais le Real Madrid avait également tenté sa chance dans ce dossier en s'appuyant sur un émissaire de tout premier choix : Zinedine Zidane.

Zidane a discuté avec Cissé pour le Real Madrid Dans un entretien accordé à Media Carré, Djibril Cissé révèle comment Zidane, joueur du Real Madrid à cette époque, avait tenté de l'approcher dans l'optique d'un transfert en direction du club merengue : « En 2002, j’ai le Real qui vient et qui envoie Zidane en éclaireur, on était en Corée. Il vient me voir dans ma chambre et il me dit ‘on est intéressés, tu fais quoi l’année prochaine ?’. C’était vraiment avancé avec Liverpool, je ne pouvais pas trop faire marche arrière. Je pense pas que j’aurais fait ma place là-bas, il y avait déjà des grands joueurs », révèle l'ancien buteur de l'OM.