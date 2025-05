Zidane au PSG, «il est intéressé» !

Révélé à Cannes puis parti à Bordeaux avant ensuite de rejoindre la Juventus et le Real Madrid, Zinedine Zidane aurait toutefois pu connaitre une trajectoire bien différente. En effet, le natif de Marseille aurait ainsi pu porter le maillot du PSG au cours de sa carrière. Si le deal ne s’est donc pas fait, c’était pourtant bien parti pour voir Zidane à Paris.

« Luis me dit qu’il est intéressé »

C’est grâce à Marc Roger que Zinedine Zidane et Christophe Dugarry auraient pu signer au PSG. L’ancien agent avait alors raconté à RMC concernant cet échec : « Luis (Fernandez) est l’entraîneur du PSG, et donc je parle à Luis, je parle de Zidane et Dugarry. Je lui dis que les deux quitteront les Girondins de Bordeaux en fin de saison. Je lui parle des deux joueurs, Luis me dit qu’il est intéressé. Il me dit : « j'aimerais les rencontrer » ».